У Пентагоні назвали дату, коли закінчаться кошти на військову допомогу Україні

В американському Пентагоні заявили, що гроші на військову допомогу Україні закінчаться до 30 грудня, якщо Конгрес не схвалить нове фінансування.

Про це заявив контролер Міноборони США Майкл МакКорд,повідомляє видання Bloomberg.

"Міністерство оборони витрачає останні 1,07 мільярда доларів на закупівлю нової зброї і техніки, які замінять ті, що були вилучені із запасів і відправлені до України", - сказав Майкл МакКорд.

За його словами, коли ці кошти будуть використані, то міністерство вичерпає фінансування, що доступне для надання безпекової допомоги Україні. Зазначається, що МакКорд заявив про це в листі лідерам комітетів Палати представників і Сенату з оборонної політики та асигнувань.

Видання пише, що лист має чинити тиск на американський Конгрес щодо схвалення понад 60 мільярдів доларів, які президент Джо Байден запросив для допомоги Україні. Крім того, цей лист означає, що республіканці, які пішли на різдвяні канікули, мають час зайнятись цим питання, коли вони повернуться до роботи після 1 січня.

Нагадаємо, видання Politico опублікувало статтю про те, що Конгрес США може не домовитися щодо кордону і допомоги Україні цього року. Цієї неділі сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, незалежна сенаторка Кірстен Сінема і сенатор-демократ Кріс Мерфі провели перемовини за закритими дверима. Згодом вони заявили, шо досягають прогресу у цих питаннях.

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