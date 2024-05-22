У Пентагоні пояснили, чому проти ударів західною зброєю по території РФ

Разом з тим Вашингтон робить все можливе, щоб ЗСУ мали всю необхідну зброю для оборони суверенної української території.

Сполучені Штати не змінили свою позицію щодо застосування наданої українцям зброї на території Росії.

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Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

"Міністр (Ллойд Остін – ред.) підкреслив, що наша політика не змінилася", - сказав представник Пентагону у відповідь на прохання прокоментувати позицію США щодо можливості застосування ЗСУ американської зброї по об’єктах у Росії.

Разом з тим він зазначив, що Сполучені Штати зосереджені на тому, щоб забезпечити Україну можливостями, "необхідними їй для захисту в межах української суверенної території".

Райдер заявив, що Міноборони США продовжить взаємодію з українцями та міжнародними союзниками, щоб ЗСУ отримували все необхідне озброєння для захисту України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пентагон докладає всіх зусиль, аби якомога скоріше забезпечити доставлення до України озброєнь та боєприпасів, передбачених двома останніми оборонними пакетами.

Крім того, ми раніше інформували, що у Держдепі розповіли, якого очікують закінчення війни в Україні.

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