У Пентагоні прокоментували призначення Сирського головнокомандувачем ЗСУ

Сполучені Штати поважають і будуть працювати з тим, кого призначить українська влада.

Україна який президент Володимир Зеленський має повне право вибирати, кого призначати на посаду головнокомандуючого Збройних сил України, а Сполучені Штати будуть ефективно працювати з новим керівником армії.

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Про це заявила представниця Пентагону Селеста Валландер, інформує Reuters.

"Президент Зеленський є президентом своєї країни, і Україна, на відміну від Росії, має демократичний цивільний контроль над військовими", — сказала Валландер.

Крім того, вона заявила, що Сирський є досвідченим та успішним полководцем.

"Сполучені Штати поважають і будуть працювати з тим, кого демократично обраний уряд, лідер, президент Зеленський, вибере своїм головнокомандувачем, і ми будемо ефективно працювати з генералом Сирським, ми вже з ним працювали", – додала Валландер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах відреагували на відставку Валерія Залужного.

Крім того, ми раніше інформували, що майор НГУ та командир батальйону "Свобода" Петро Кузик заявив, що генерал Валерій Залужний прекрасно себе проявляв в обороні, а тепер, можливо, прийшов час менеджера наступу.

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