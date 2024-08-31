У Пентагоні прокоментували темпи надходження Patriot та іншого озброєння до України

США прискорили постачання систем і засобів, зокрема тих, які спершу були призначені для інших країн.

Як зазначила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, Україна отримує регулярні поставки та безпекову підтримку від США. Зокрема, йдеться і про системи Patriot.

Про це повідомляє "Голос Америки".

За словами посадовиці, США продовжують співпрацювати з Україною щодо надання безпекової допомоги. Слід розуміти, що для Patriot різні матеріали та комплектуючі збирають з інших країн.

"Нехай Україна говорить про це конкретніше, але я можу вам сказати, що вони отримують регулярні поставки та безпекову підтримку від США та інших партнерів, які є частиною формату Рамштайн. Я зупинюся на цьому. Ми поставили Україну в пріоритет. Тож я б не погодилася з тим, що ми не поставили Україну і пріоритет, як країну, яка найбільше цього потребує", – підсумувала вона.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про зустріч української делегації у Вашингтоні з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

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