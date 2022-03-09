У Пентагоні стримано відреагували на пропозицію прийняти польські винищувачі МіГ-29

У середу, 9 березня очікується візит до Варшави віце-президентки США Камали Гарріс.

Міністерство оборони США проведе додаткові консультації з польським урядом та союзниками з НАТО щодо пропозиції Польщі про передачу на безоплатній основі в розпорядження американського уряду винищувачів МіГ-29, які в свою чергу могли б бути передані Збройним силам України.

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, пропозиція польського уряду потребує додаткових консультацій, зокрема, і з союзниками по Альянсу. Проблема полягає в тому, що винищувачам, які польський уряд пропонує розмістити на американській базі НАТО Рамштайн у Німеччині, доведеться полетіти у повітряний простір конфлікту Росії з Україною. Це викликає серйозне занепокоєння у Альянсу.

“Ми продовжимо консультуватися з Польщею та іншими нашими союзниками по НАТО щодо цього питання та складних логістичних проблем, які воно створює, але не вважаємо пропозицію Польщі спроможною”, - відзначив Кірбі.

Як повідомляє CNN, раніше планувалося, що проблему винищувачів Міг-19, які Польща могла б передати українській армії за умови, що США передадуть їй натомість свої літаки F-16, повинна була обговорити під час свого візиту до Варшави віце-президент США Камала Гарріс.

Зараз в Білому домі точаться інтенсивні розмови про те, як працювати з Польщею, щоб досягти якоїсь угоди, яка дозволить літакам дістатися до України.

Виліт Гарріс до Польщі повинен відбутися вранці (за американським часом) у середу, 9 березня.

Під час візиту до Східної Європи віце-президент США Камала Гарріс також відвідає Румунію, щоб продемонструвати підтримку адміністрації Байдена Україні та східним союзникам по НАТО в той час, коли вторгнення Росії до України вступає в небезпечну нову фазу.

Речник Європейського командування США капітан Адам Міллер того ж дня повідомив, що Сполучені Штати відправляють до Польщі дві ракетні батареї Patriot як “оборонне розгортання” для протидії будь-якій потенційній загрозі для союзників США та НАТО під час вторгнення Росії в Україну.

“За вказівкою міністра оборони та на запрошення наших польських союзників генерал Волтерс, командувач Європейського командування США, наказав армії США в Європі та Африці перемістити дві батареї Патріотів у Польщу”, — сказав він.

Patriot — це зенітно-ракетні комплекси: вони призначені для протидії та знищення балістичних ракет малої дальності, передових літаків і крилатих ракет.

Нагадаємо, Польща заявила, що готова розмістити всі свої винищувачі МіГ-29 на авіабазі Рамштайн у Німеччині та безкоштовно надати їх у розпорядження США.

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