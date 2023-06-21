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У Пентагоні відповіли на істеричні погрози Шойгу, який злякався HIMARS і Storm Shadow

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У Пентагоні відповіли на істеричні погрози Шойгу, який злякався HIMARS і Storm Shadow

У Пентагоні відповіли на істеричні погрози міністра оборони РФ Сергія Шойгу / Фото: Associated Press

США будуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, наголосили у Міноборони США.

У Пентагоні прокоментували заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який погрожував ударами по "центрах ухвалення рішень" через HIMARS і Storm Shadow. У США нагадали йому, що Крим - це Україна.

Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх. 

Вона наголосила, що США підтримуватимуть усі зусилля України щодо повернення окупованих Росією територій. 

"Українці роблять усе можливе з обладнанням, з можливостями, які вони мають на полі бою, щоб продовжувати відтісняти росіян далі назад, і ми підтримуємо їхні зусилля з повернення своєї суверенної території", – сказала Сінгх.

Нагадаємо, 20 червня міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу знову пригрозив Україні,  якщо вона використає HIMARS і Storm Shadow для "атак" по території РФ та анексованого Криму. Він залякує ударами по "центрах ухвалення рішень". За його словами, РФ нібито "має інформацію" про те, що Україна "планує завдати ударів по території Російської Федерації, зокрема по Криму".

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Дата публікації
Перегляди
3067
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