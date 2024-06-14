У Пентагоні відреагували на так звані "мирні" умови Путіна

Путін хоче, щоб Україна віддала РФ усі окуповані нині території. Мовляв, тому він готовий завершити віну. У Міноборони США відреагували.
Російський глава Володимир Путін не має права висувати Україні жодних умов для досягнення миру.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі., коментуючи так звані "мирні пропозиції" Путіна.
"Він не в змозі диктувати Україні, що вона має робити для досягнення миру", - заявив Остін.
Очільник Міноборони США наголосив, що Путін може хоч сьогодні припинити неспровоковану війну, в якій він втратив сотні тисяч військових загиблими і пораненими, якщо цього захоче.
"І ми закликаємо його це зробити і вивести свої війська із суверенної території України", - зазначив Остін.
Він також додав, що США і союзникам необхідно наростити постачання зброї Україні, оскільки конфлікт вступив у "ключову стадію".
Нагадаємо, нещодавні заяви президента РФ Володимира Путіна про нібито готовність до мирних переговорів з Україною викликали скептичну реакцію не лише в Києві, але й у західних партнерів. Українські та західні посадовці назвали так звані "мирні ініціативи" Путіна "профанацією" і спробою виграти час для нарощування військового потенціалу.
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