У Пентагоні занепокоєні готовністю Китаю до агресії: до чого тут Україна

Боротьба України за власний суверенітет є сигналом для авторитарних країн.

Китай уважно стежить за підтримкою США щодо України. Утім, якщо Конгрес зволікатиме і далі, то Пекін матиме більше сміливості для посилення агресивних провокацій у Індо-Тихоокеанському регіоні.

Відповідну заяву зробила у вівторок заступниця речника Пентагону Сабрінга Сінгх.

Вона наголосила, що боротьба України за власний суверенітет є сигналом для авторитарних країн.

"Натомість, якщо підтримка України з боку Америки похитнеться, це створить інший, небезпечний сигнал", - зауважила Сінгх.

Заступниця речника Пентагону каже і про те, що наслідки будуть відчутні, насамперед, з боку Кремля.

"Якщо Путін атакує союзника по НАТО, ми опинимося в прямому конфлікті, оскільки зобов’язуємося захищати кожен дюйм території Альянсу", - зазначила представниця Пентагону.

Своєю чергою вона закликала Конгрес США виконати необхідні законодавчі процедури, щоби оборонний бюджет на поточний фінансовий рік нарешті запрацював.

"Це, за її словами, необхідно, в тому числі, для того, щоби модернізувати Збройні сили США в умовах нинішніх темпів розвитку ситуації у світі",- резюмувала вона.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден вкотре звернувся до Конгресу США із закликом проголосувати за законопроєкт щодо виділення додаткового фінансування на потреби нацбезпеки, зокрема для України, Ізраїлю й південного кордону Сполучених Штатів.

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