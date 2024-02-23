У Пентагоні заявили про готовність відправити до України найбільш необхідну зброю

Для цього лише необхідно відповідне рішення Конгресу.

У Міноборони Сполучених Штатів заявили, що як тільки Конгрес затвердить законопроєкт із фінансуванням подальшої підтримки України, то вже у першому пакеті допомоги українці отримають ту зброю, яка їм найбільше зараз потрібна.

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Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

"Щодо озброєнь, над якими ми думаємо, щоби надіслати, ми знаємо, що головними пріоритетами для України досі залишається протиповітряна оборона й артилерійські боєприпаси",- зауважила представниця Пентагону.

Вона зазначила, що наступний пакет допомоги буде містити в собі все те, що наразі необхідне українцям на полі бою. Відповідні консультації з українською стороною проводились на останніх зустрічах Контактної групи з питань оборони України.

На питання про можливе постачання ракет ATACMS Україні, Сінгх зауважила, що нічого не виключається з розгляду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США не мають інформації, що Іран передав Росії балістичні ракети.

Крім того, ми раніше інформували, що у Білому домі натякнули на можливість отримання Україною далекобійних ракет.

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