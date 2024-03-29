У Пентагоні заявили, що намагаються прискорити прийняття допомоги Україні у Конгресі

Позиція Пентагону полягає в тому, що прийняття законопроєкту необхідне для забезпечення національної безпеки.

У Міноборони США заявили, що продовжують взаємодіяти з законодавцями, щоб прискорити прийняття законопроєкту про підтримку України.

Також читайте Сирський поінформував генерала Брауна про потреби української армії

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

"Міністр і міністерство в цілому продовжують активно взаємодіяти і працювати з Конгресом у спробах домогтися ухвалення законопроєкту з додатковим фінансуванням", - сказав представник оборонного відомства США.

Він зазначив, що позиція Пентагону полягає в тому, що прийняття законопроєкту необхідне для забезпечення національної безпеки. І на це, за його словами, існує багато причин, "не останньою з яких є продовження підтримки України в її боротьбі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Крім того, ми раніше інформували, що у США назвали Макрона союзником і зробили заяву щодо відправлення військ до України.

Читайте також: