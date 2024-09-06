У Пентагоні заявили, що не бачать сенсу вражати ракетами ATACMS на території РФ

У Пентагоні вважають, що Росія тримає основну частину своєї авіації на аеродромах, до яких ракети ATACMS, тому не бачать сенсу їх застосування по російських цілях.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

"За оцінками нашої розвідки, 90% російських літаків, які запускають керовані бомби та ракети по Україні, дислокуються на аеродромах, які знаходяться за 300 км від території, контрольованої Україною",- зауважила представниця Пентагону.

Вона зазначила, що ракети ATACMS в більшості не зможуть досягати цих аеродромів, тому загрози, які створюють російські літаки зі своїм озброєнням, залишатимуться.

"І навіть якби Україна використала ATACMS проти дуже невеликого відсотка аеродромів, які залишилися в радіусі – а ми бачили, як росіяни знову й знову переміщували ці аеродроми углиб – вплив був би дуже невеликим і мав би дуже невелику стратегічну цінність",- зазначила Сінгх.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Україна не зможе вразити 90% літаків Росії за допомогою ATACMS.

Крім того, ми раніше інформували, що обмеження, накладені США на удари по Росії, завдають шкоди Україні, а обґрунтування адміністрації Байдена постійно змінюються.

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