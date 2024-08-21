У Пентагоні заявили, що обговорюють з Україною довгострокові цілі операції на Курщині

Також у Пентагоні прокоментували можливість застосування далекобійних ракет ATACMS по території Росії.

Українці продемонстрували свою креативність та бойову доблесть під час наступу на Курську область і наразі ведуть перемовини зі Сполученими Штатами щодо довгострокових цілей даної операції.

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Про це заявив спікер Пентагону США Патрік Райдер під час брифінгу.

Райдер нагадав, що президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що операція на Курщині — це створення буферної зони.

"Ми продовжуємо дискусії з українцями щодо того, на чому вони зосереджені. Ви чули, як президент Зеленський сказав, що це було для створення буферної зони, тому ми ведемо ці розмови, щоб дізнатися більше про їхню мету", — зазначив прессекретар Пентагону.

Він зазначив, що для Сполучених Штатів важливо, щоб Україна лишалась вільною і суверенною країною, здатною стримувати російську агресію в майбутньому.

"Що стосується їхньої операції в Курську, то, як я вже згадував, вони явно змусили росіян до боротьби у відповідь. Це, безумовно, продемонструвало креативність і бойову доблесть українців. Але коли йдеться про те, які їхні довгострокові цілі тут, то ми це з ними все ще обговорюємо", — додав спікер.

Він також прокоментував можливість застосування далекобійних ракет ATACMS по території Росії.

"Наша політика залишається незмінною в плані використання ударних сил і засобів дальнього радіусу дії для завдавання глибоких ударів. Як ми вже говорили, проведення оборонних операцій через кордон дозволено. І я на цьому зупинюся", — додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Пентагоні заявили, що РФ перекидає "невеликі сили" на Курщину.

Крім того, ми також інформували, що соратник Гіркіна запропонував не міняти строковиків, які здалися в полон.

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