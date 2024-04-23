У Пентагоні заявили, що постійно контактують з Україною щодо потреб в озброєнні

У Міноборони США поки не знають, чи буде переданий новий пакет допомоги цього тижня.

США знаходяться у постійному контакті з Україною та іншими партнерами для того, щоб знати найбільші потреби ЗСУ в озброєнні та швидкого передавання.

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Про це заявив у понеділок речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

"Ми підтримуємо постійний зв’язок з Україною, нашими союзниками та партнерами щодо того, якими є ці потреби (на полі бою в Україні – ред.)",- зауважив Райдер.

На питання про те, чи планують Сполучені Штати надати Україні новий пакет військової допомоги цього тижня, представник Пентагону заявив, що спочатку президент має підписати відповідний документ, який ще не ухвалений Сенатом.

"Ми налаштовані та готові підтримати Україну додатковою допомогою у сфері безпеки, і, звісно ж, ми дуже хочемо, щоби цей закон був затверджений",- зазначив речник оборонного відомства США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони Британії не витратило й половини грошей з міжнародного фонду підтримки України.

Крім того, ми раніше інформували, що в Держдепі відповіли, коли Україна отримає новий пакет американської військової допомоги.

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