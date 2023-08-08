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У Пентагоні заявили, що Росія та Китай шукають можливості військової взаємодії

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Пентагоні заявили, що Росія та Китай шукають можливості військової взаємодії

Китай та Росія шукають можливості військової взаємодії / Фото: Associated Press

Сполучені Штати уважно за всім слідкують так готові діяти, якщо буде така потреба.

Пекін та Москва намагаються знайти шляхи військової взаємодії.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що нікого не здивує той факт, що Росія та Китай працюють над пошуком військової взаємодії.

"Я думаю, нікого не здивує те, що Китай і Росія продовжують шукати шляхи для (військової - ред.) взаємодії. Ми продовжимо стежити за цією ситуацією та діятимемо належним чином", - сказав речник Пентагону.

Таким чином Райдер відповів на питання щодо спільних маневрів РФ та Китаю неподалік Алеутських островів, які належать США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військові США помітили 11 російських і китайських кораблів біля узбережжя Аляски, після чого розгорнули сили для спостереження за ними.

Крім того, ми раніше інформували, що призначений голова МЗС КНР Ван Ї запросив керівника дипломатичного корпусу Євросоюзу Жозепа Борреля та його делегацію відвідати країну восени.

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Дата публікації
Перегляди
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