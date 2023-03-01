У Пентагоні заявляють, що Іран може виготовити матеріал для ядерної бомби за 12 днів

Раніше, коли ще діяла Іранська ядерна угода, Тегерану знадвився б один рік.

Протягом останніх кількох років Іран суттєво розвинув власні спроможності для створення ядерної бомби. Тепер країні для цьго може знадобитися 12-денний цикл. До слова, це сталося після того, як адміністрація експрезидента Дональда Трампа 2018-го вийшла зі Спільного всеосяжного плану дій.

Про це заявив під час слухання в Комітеті Палати представників США з питань Збройних сил заступник міністра оборони з політичних питань Колін Каль, пише Укрінформ.

"У 2018 році, коли попередня адміністрація вирішила вийти із СВПД, Ірану знадобилося б близько 12 місяців, щоб виготовити матеріал, який розчіплюється, для однієї бомби. Тепер їм потрібно близько 12 днів для цього", - зауважив представник Пентагому.

Колін Каль каже, що така ситуація сталася тому, що Тегеран мав "надзвичайний" прогрес у розвитку своєї ядерної програми.

Хоча американські чиновники кажуть, що Іран став ближчим до виробництва матеріалу, що розщеплюється, але вони не вважають, що країна опанувала технологію для створення бомби.

До слова, так представник Міноборони СШП обґрунтував зусилля адміністрації чинного президента Джо Байдена щодо повернення до СВПД та встановлення контролю над ядерною програмою Ірану.

Нагадаємо, Bloomberg з посиланням на двох високопоставлених дипломатів днями писало, Іран наблизився до виробництва ядерної бомби. Так, міжнародні спостерігачі виявили в країні уран, збагачений до рівня трохи нижчого від необхідного для створення ядерної зброї. Іранцям залишилося збагатити уран ще на 6%.

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