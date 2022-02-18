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У Пентагоні заявляють, що Росія не відвела свої війська від українського кордону

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У Пентагоні заявляють, що Росія не відвела свої війська від українського кордону

Associated Press

США віддані захисту своїх союзників щодо НАТО, наголосив Ллойд Остін.

Російська Федерація не відводила свої війська від українського кордону. 

Так міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін відкинув заяви Росії, повідомляє The Guardian.

За його словами, США віддані захисту своїх союзників щодо НАТО.

"Чого не хотів пан Путін, так це посилення НАТО на своєму фланзі, і саме це він має сьогодні", - сказав він.

Як повідомлялося, в російському Міноборони повідомили, 15 лютого почали відводити свої війська до місць постійної дислокації. Крім того, повідомлялося, що черговий військовий ешелон із технікою підрозділів танкової армії ЗВО (Західного військового округу - Ред.вирушив до пункту постійної дислокації після завершення планових навчання. Зазначається, що перевезення танків та броньованої гусеничної техніки здійснюється залізничним транспортом на відстань близько однієї тисячі кілометрів.

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