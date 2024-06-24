В Пентагоні зробили заяву після звинувачення РФ в ударі по Севастополю

В Пентагоні заявили, що Україна ухвалює власні рішення щодо вибору цілей. Такий коментар пролунав після того, як Кремль прямо звинуватив Сполучені Штати в атаці на Крим, яка, за повідомленням РФ, була здійснена за допомогою американських ракет ATACMS.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

"Війна в Україні спровокувала найбільше протистояння між Росією та Заходом від часів Кубинської ракетної кризи 1962 року, і російські офіційні особи заявили, що конфлікт переходить у найнебезпечнішу фазу ескалації на сьогодні. Але пряме звинувачення Сполучених Штатів в атаці на Крим, який Росія анексувала 2014 року і зараз вважає російською територією, хоча більшість світу цього не визнає, є наступним кроком", — нагадують у повідомленні.

Тож Україна ухвалює власні рішення щодо націлювання та проводить власні військові операції, сказав речник Пентагону майор Чарлі Дітц.

Представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що будь-яка втрата цивільного населення є трагедією.

"Сюди, безумовно, входять тисячі невинних українців, які були вбиті російськими військами від початку цієї російської загарбницької війни", — сказав речник.

Тим часом є докази того, що в Севастополі таким чином спрацювала російська ППО, адже на пляжі в Криму, про який ідеться, було знайдено рештки не ATACMS чи Storm Shadow SCALP-G, а елементи зенітно-керованої ракети, яку використовують російські війська. Тож цілком можливо, що це був постріл в нікуди ракети, яка самознищилася і впала на голови росіян, які там відпочивали.

Також у Військово-морських силах нашої країни прокоментували удари по Севастополю та зауважили, що Україна не завдає вогневого ураження по цивільних об'єктах, по місцях скупчення цивільного населення.

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