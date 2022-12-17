У Пентагоні зробили заяву щодо ймовірності відвідування інопланетянами Землі

Створене влітку цього року спеціальне управління Пентагону, яке досліджує різноманітні аномалії та непізнані об’єкти, розслідує сотні нових повідомлень. Однак розслідування поки що не надали жодних доказів того, що інопланетяни відвідували Землю або зазнавали аварії на нашій планеті.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на першу пресконференцію високопоставлених військових чиновників цього відомства.

Рональд Моултрі, заступник держсекретаря з питань розвідки та безпеки, сказав, що “наразі ми не бачили нічого, що вказувало б на те, що був візит інопланетян, аварія інопланетян або щось подібне”.

Шон Кіркпатрік, директор нещодавно створеного Пентагоном управління з вивчення аномалій, не виключив можливості існування позаземного життя і підкреслив, що дотримується наукового підходу до цього дослідження. "Я б просто сказав, що ми структуруємо наш аналіз так, щоб він був дуже ретельним і суворим”, - зазначив він.

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Новостворене управління Пентагону зосереджує свої розслідування на незрозумілій діяльності поблизу військових об’єктів, в обмеженому повітряному просторі та в “інших сферах інтересів. Його мета — допомогти визначити потенційні загрози безпеці військових операцій США та національній безпеці.

Минулорічний урядовий звіт задокументував понад 140 випадків того, що американські військові офіційно називають “невідомими повітряними явищами” (UAP), які спостерігалися з 2004 року. Усі, крім одного – ситуації, пов’язаної з великою спущеною повітряною кулею – залишаються непоясненими та потребують додаткових досліджень. Щодо інших 143 випадків було виявлено надто мало даних, щоб точно знати, чи стосуються вони складних повітряних систем, розроблених урядом США, комерційною організацією чи іноземною державою, такою як Китай чи Росія.

Доповідь 2021 року включала кілька явищ UAP, загадкових об’єктів зі швидкістю та маневреністю, які перевершували відомі авіаційні технології та не мали жодних видимих засобів руху або поверхонь управління польотом.

Кіркпатрік сказав, що з того часу було задокументовано ще кілька сотень нових випадків. Точна цифра ще не оголошена, але високопоставлений чиновник ВМС заявив у травні, що загальна кількість зареєстрованих випадків вже досягла 400.

Нагадаємо, американське космічне агентство NASA зібрало групу з 16 експертів, яка протягом дев'яти місяців досліджуватиме повідомлення про неопізнані повітряні явища/

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