У Пентагоні звільнено всіх, хто відповідав за допомогу Україні – журналіст

За словами журналіста, у Міноборони США повне перезавантаження, тому варто чекати на новий формат відносин з Україною.

Український журналіст Роман Бочкала, перебуваючи у Вашингтоні, заявив, що у Пентагоні всі працівники, що відповідали за співпрацю з Україною, були звільнені або переведені на інші посади.

Про це журналіст написав у своєму Facebook.

"Мали зараз зустріч із журналістами видання The Washington Post... Так от. Після нашого спілкування кореспондент, який відповідає за український трек, поїхав до Пентагону, щоб дізнатися новини про Україну. Бо – увага – усіх, хто відповідав за Україну, звільнено чи відсторонено. Або кудись переведуть на інші посади", – стверджує Бочкала.

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На його думку, це свідчить про "повне перезавантаження" відносин США з Україною.

"Отже зміни точно будуть. Новий формат відносин. Трохи тривожно це все", – підсумував журналіст.

Раніше стало відомо, коли відбудуться переговори України з командою Трампа.

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