У Пентагоні налякані посиленням впливу Маска: що їх так стривожило – Politico

Ілон Маск / © Associated Press

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У Пентагоні виникли побоювання через рішення міністра оборони США Піта Гегсета залучити Ілона Маска та інших впливових бізнесменів до роботи над баченням майбутніх воєн. Чинні та колишні посадовці попереджають, що така модель може створити серйозний конфлікт інтересів.

Про це пише Politico.

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Йдеться про ініціативу під назвою Project Meridian, яку очолює Гегсет. До роботи над нею залучили генерального директора SpaceX Ілона Маска, засновника оборонної компанії Anduril Палмера Лакі та колишнього спікера Палати представників Ньюта Гінгріча.

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Їм доручили фактично «намалювати траєкторію майбутніх воєн» і за чотири місяці представити свої рекомендації.

Пентагон поки розкрив небагато деталей про повноваження групи. Відомо лише, що її завданням є напрацювання підходів, які мають допомогти США «домінувати» у війнах нового покоління.

Саме це й викликає занепокоєння частини чиновників. І SpaceX, і Anduril уже мають багатомільярдні контракти з Пентагоном. Тому посадовці побоюються, що доступ до стратегічного планування може дати цим компаніям додаткові переваги у майбутній боротьбі за оборонні замовлення.

«Звісно, це конфлікт інтересів, і якщо з цього щось вийде, це може піти на користь Ілону Маску, а не країні», — заявив один із колишніх співробітників Міноборони США.

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Інший співрозмовник Politico зауважив, що не хотів би опинитися на місці конкурента SpaceX чи Anduril, якщо саме Маск і Лакі впливатимуть на те, куди Пентагон спрямовуватиме кошти.

У Пентагоні запевняють, що контролюватимуть конфлікти інтересів

У Міноборони заявили, що проєкт очолюватиме некомерційна організація MITRE, яка працює з федеральними дослідницькими центрами. Саме вона відповідатиме за аналіз, рекомендації та контроль за потенційними конфліктами інтересів.

Група вже провела щонайменше дві зустрічі в Пентагоні.

Водночас опоненти ініціативи вказують, що участь Маска та Лакі відрізняється від традиційних консультативних форматів, адже обидва безпосередньо керують компаніями, які отримують значні оборонні контракти.

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SpaceX вже забезпечує Пентагон ракетами для запусків у космос та працює над секретними супутниковими угрупованнями. Anduril має контракти на системи протидії дронам, перехоплювачі, засоби радіоелектронної боротьби та безпілотні бойові платформи.

Компанія Anduril заявила, що дотримуватиметься високих етичних стандартів і правил щодо конфлікту інтересів. Маск і Гінгріч на запити Politico не відповіли.

Демократи вже розкритикували ініціативу. Сенатор Марк Келлі заявив, що скептично ставиться до того, щоб «довіряти майбутнє американської війни людям без військового досвіду, які можуть отримати фінансову вигоду від власних рекомендацій».

Сенаторка Джин Шахін також звинуватила Гегсета у тому, що він ставить політичні зв’язки вище за питання національної безпеки.

При цьому навіть частина критиків визнає, що Маск і Лакі можуть запропонувати сильні технологічні ідеї. Головне питання полягає в тому, чи зможе Пентагон відокремити їхню роль як радників від їхніх власних бізнес-інтересів.

«До Маска і Лакі слід ставитися як до постачальників послуг, а не як до глобальних стратегів», — заявив Білл Хартунг із проєкту з нагляду за діяльністю уряду.

Маск повернувся до співпраці з адміністрацією Трампа

Нагадаємо, наприкінці вересня Ілон Маск отримав нову консультативну роль у Пентагоні. Міністр оборони США Піт Гегсет залучив його до Project Meridian — 120-денного дослідження, присвяченого війнам майбутнього.

Разом із Маском над проєктом працюють засновник оборонної компанії Anduril Палмер Лакі та колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч.

Їхнє завдання — визначити, які військові технології та системи озброєння США можуть знадобитися в майбутніх конфліктах і що необхідно починати розробляти вже зараз.

Для Маска це стало першою офіційною консультативною роллю в адміністрації Дональда Трампа після його конфлікту з президентом США та відходу з DOGE. Згодом Маск і Трамп відновили відносини.

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