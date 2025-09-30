У Пентагоні назріває конфлікт: військові занепокоєні новою оборонною стратегією Гегсета

Міністр оборони США Піт Гегсет / © Associated Press

У Пентагоні зростає напруженість між політичним і військовим керівництвом через нову оборонну стратегію адміністрації президента Дональда Трампа. Міністр оборони Піт Гегсет скликав надзвичайний саміт, оскільки впливові генерали висловлюють незгоду зі зміщенням фокусу на внутрішні загрози та скороченням ролі США в Європі.

Про це йдеться у статті The Washington Post.

Як повідомили вісім чинних і колишніх посадовців, Гегсет скликав на 30 вересня у Вірджинії надзвичайний саміт за участю вищого командування. Трамп планує особисто приєднатися до зібрання генералів і адміралів на базі морської піхоти в Куантіко. Очікується, що Гегсет виступить із промовою щодо військових стандартів і «етосу воїна», попри побоювання щодо можливих масових звільнень та реорганізації командної структури.

Гегсет зміщує акценти оборонної політики

Критика нової оборонної стратегії пролунала від кількох впливових офіцерів, серед яких і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн. Вони висловлюють незгоду з тим, що Гегсет зміщує акценти оборонної політики — зосереджуючи увагу на загрозах усередині країни, обмежуючи конкуренцію з Китаєм та знижуючи роль США в Європі й Африці.

Національна оборонна стратегія — головний документ, що визначає розподіл ресурсів і розташування сил США у світі, — стала предметом гострих дискусій. Військовим доводиться адаптовуватися до нетрадиційного підходу адміністрації Трампа.

Знайомі з процесом редагування стратегії особи зазначають, що серед військових зростає невдоволення документом, який вони вважають надто вузьким і неузгодженим з непередбачуваною зовнішньою політикою президента.

Речник Пентагону Шон Парнелл утримався від коментарів щодо деталей та зауважень.

«Секретар Гегсет доручив розробку Національної оборонної стратегії, яка зосереджена на просуванні здорового глузду президента Трампа — Америка понад усе, мир через силу. Процес ще триває», — йдеться у заяві Парнелла.

Документ підготували політичні призначенці Трампа у відділі політики Пентагону. Серед них є ті, хто раніше критикував давні американські зобов’язання в Європі та на Близькому Сході. Стратегію вже розіслали військовому керівництву — від командувачів об’єднань до Об’єднаного комітету начальників штабів. Частина офіцерів сумнівається, як нові пріоритети вплинуть на армію, що традиційно розрахована на глобальне реагування.

Скорочення присутності США в Європі та об’єднання командувань

Незгода під час підготовки таких документів є звичною, однак цього разу обсяг критики особливо великий. За словами співрозмовників, генерал Кейн неодноразово звертався до керівництва Пентагону останніми тижнями.

«Він дав Гегсету дуже відвертий зворотний зв’язок», — зазначив один із них.

У дискусії також брав участь керівник політики Пентагону Елбрідж Колбі. Інший співрозмовник підкреслив, що Кейн намагався зберегти фокус стратегії на підготовці до потенційного конфлікту з Китаєм.

Наміри Гегсета скоротити присутність США в Європі та об’єднати командування викликають тривогу серед союзників, особливо з огляду на війну Росії проти України та регулярні порушення повітряного простору НАТО. Раніше американська стратегія будувалася на підтримці сильних альянсів за кордоном.

Критики цього підходу всередині адміністрації вважають, що такі зобов’язання втягували США у дорогі війни за кордоном, тоді як власні інтереси залишалися менш захищеними. Трамп же наполягає, щоб союзники витрачали більше на оборону, що нерідко викликає спротив навіть серед його однопартійців у Конгресі.

Головна критика стратегії — надмірна зосередженість на внутрішніх загрозах

Хоча США здійснювали авіаудари в Ємені та Ірані, головна увага Трампа спрямована на завдання поблизу американських кордонів. Під його керівництвом Пентагон цього року атакував підозрюваних у наркоторгівлі в Карибському морі, розгортав війська на південному кордоні та залучав Нацгвардію і морську піхоту до операцій у містах США. Деякі з цих дій уже оскаржуються в судах.

Нещодавно Трамп через соцмережі наказав відправити війська до Портленда (штат Орегон), дозволивши їм застосовувати «повну силу» для захисту агентів ICE. У службовій записці Гегсет підтвердив, що близько 200 нацгвардійців буде переведено у федеральне підпорядкування.

Основна критика нової стратегії стосується її надмірної зосередженості на внутрішніх загрозах, тоді як Китай продовжує активно нарощувати військову міць у Тихоокеанському регіоні. Частина документа стосується саме Китаю, але головним чином у контексті можливого нападу на Тайвань. Колбі давно попереджає про цей ризик і закликає перерозподілити ресурси на протидію йому.

«Є побоювання, що все продумано поверхово», — заявив один із колишніх посадовців.

Документ також вирізняється більшою партійністю, ніж попередні, та звинувачує адміністрацію попереднього президента Джо Байдена в ослабленні армії США, використовуючи риторику, схожу на виступи самого Гегсета.

Скорочення генералів та перегляд структури командувань

Міністр оборони тим часом анонсував масштабні зміни: планує скоротити кількість генералів і адміралів на 20% (із приблизно 800), а також переглянути структуру бойових командувань. Уже звільнено кількох високопоставлених офіцерів, серед яких — голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз К. Браун-молодший і начальниця військово-морських операцій адмірал Ліса Франчетті. Значна частина звільнених — жінки.

Раніше оприлюднена «тимчасова» стратегія оборони, яку The Washington Post описувало ще в березні, також робила акцент на Тайвані та захисті батьківщини, закликаючи йти на ризики в інших регіонах.

У цьому ж документі прямо зазначалося: «Пріоритетом повинно бути зміцнення кордонів, протидія вторгненням, включно з масовою нелегальною міграцією, наркоторгівлею, контрабандою людей та іншими злочинами, а також депортацією нелегальних мігрантів у співпраці з Міністерством внутрішньої безпеки».

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Гегсет вирішив скликати цього тижня екстрену нараду сотень американських генералів для обговорення Національної оборонної стратегії. За даними Bloomberg, терміновий виклик пов’язаний із загрозою «шатдауну» (припинення державного фінансування) на тлі завершення фінансового року. Очільник Пентагону прагне зібрати вище командування до того, як фінансування відряджень буде припинене.