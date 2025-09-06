У Пентагоні обурені перейменуванням Трампом Міністерства оборони на "Міністерство війни": що не сподобалося

Пентагон / © Associated Press

Реклама

Чиновники Пентагону висловили невдоволення через рішення президента США Дональда Трампа перейменувати відомство.

Про це повідомляє Politico з посиланням на анонімних чинних та колишніх посадовців.

За даними видання, посадовці «виразили розчарування, гнів та розгубленість» щодо цього кроку, який, на їхню думку, обернеться мільярдними витратами на «косметичні» зміни, що не допоможуть вирішити найгостріші проблеми військових, такі як протидія більш агресивним авторитарним державам.

Реклама

Деталі указу, підписаного Трампом у п’ятницю, 5 вересня залишаються неясними. Проте посадовцям, ймовірно, доведеться замінити печатки Міноборони на більш ніж 700 тис. об’єктах у 40 країнах та всіх 50 штатах, йдеться в публікації.

Це стосується бланків для шести військових підрозділів, десятків агентств, а також елементів побуту, таких як серветки в їдальнях, вишиті куртки для сенаторів і брелоки в магазині Пентагону.

«Це суто для внутрішньої політичної аудиторії. Це не тільки коштуватиме мільйони доларів, але й не матиме абсолютно ніякого впливу на розрахунки Китаю чи Росії. Гірше того, це буде використано нашими ворогами, щоб зобразити Сполучені Штати як войовничі та загрозу міжнародній стабільності», — сказав колишній посадовець.

Видання додає, що для офіційного перейменування Пентагону, ймовірно, потрібно буде затвердження в Конгресі, хоча джерела стверджують, що адміністрація Трампа шукає шляхи уникнути цього голосування.

Реклама

Нагадаємо, 5 вересня президент США Дональд Трамп підписав указ, яким перейменував Міністерство оборони на Міністерство війни. Нова назва стане «додатковим титулом» відомства.

«Ми виграли першу світову, ми виграли другу світову, ми виграли все до і після. А потім вирішили піти в „вок“ і перейменували Міністерство війни на Міністерство оборони», — заявив Трамп під час підписання документа.