У Пентагоні розкрили втрати США у війні проти Ірану

Вже понад місяць, від 28 лютого 2026 року, США з Ізраїлем здійснюють військову операцію проти Ірану, яка стала найбільшим конфліктом на Близькому Сході за останні роки. Вартість цієї війни продовжує зростати і мова не тільки про гроші.

Про це повідомляє УП з посиланням на WSJ.

За даними Пентагону, станом на п’ятницю, 3 квітня, у військовій кампанії проти Ірану загинули 13 американських військовослужбовців. Ще 365 отримали поранення.

Розподіл поранених

Сухопутні сили: 247 осіб

Флот: 63 особи

Морська піхота: 19 осіб

Повітряні сили: 36 осіб

Раніше повідомлялося, що перші шість днів війни проти Ірану стали США в 11,3 млрд доларів, а кожен наступний день — близько 1 млрд доларів.

Загалом Пентагон вже запросив близько 200 мільярдів доларів на фінансування військової кампанії проти Ірану. Президент США Дональд Трамп назвав це «невеликою ціною», яку потрібно заплатити, щоб забезпечити збройні сили всім необхідним для ведення війни з Іраном.

Незрозумілим залишається момент, яку суму Білий дім у підсумку запросить у Конгресу. За словами високопоставленого представника адміністрації Трампа, деякі чиновники Білого дому вважають, що запит Пентагону не має реальних шансів на схвалення в Конгресі.

28 березня Reuters писало, що за місяць від початку військової операції проти Ірану Дональд Трамп опинився перед складним вибором — укласти потенційно недосконалу угоду та завершити війну, або ж ризикнути ескалацією, що може призвести до затяжного конфлікту.