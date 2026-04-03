У Пентагона закінчилися цілі: чому удари по Ірану зайшли у глухий кут - Politicо

Війна на виснаження без чіткого плану: США ризикують застрягнути в нескінченному конфлікті з Іраном, не маючи реальних важелів впливу на режим

У Пентагона закінчуються стратегічно важливі цілі для ударів в Ірані, навіть попри те, що президент Дональд Трамп наполягає на тому, що США продовжуватимуть обстрілювати Тегеран до трьох тижнів.

Чому Штатам вже немає що бомбити в Ірані, розповідає Politicо.

Нові терміни, які Трамп оголосив у середу у зверненні до нації, залишають мало варіантів для проведення повітряних ударів, необхідних для ліквідації прихованих запасів балістичних ракет, які він прагне знищити. Проблеми посилюються блокуванням Ірану в Ормузькій протоці та реальністю того, що режим веде інший вид війни, не стільки тактичну, скільки економічну.

Трамп потрапив у пастку

Така динаміка, попередили троє американських чиновників, може дати Ірану достатньо важелів впливу, щоб він відмовився від переговорів щодо своєї ядерної програми, ситуації з безпекою на Близькому Сході чи повторного відкриття протоки.

«Ми можемо просто продовжувати працювати над списком цілей, значення яких дедалі менше, і продовжувати дратувати їх до такої міри, що [Корпус вартових Ісламської революції] матиме міцний контроль над урядом і вважатиме себе виправданим у веденні священної війни проти США безкінечно», — сказав один із представників оборонного відомства.

«За жодних обставин Трамп не може просто піти. Він буде принижений, якщо піде; а ми опинимося в скрутному становищі, якщо він залишиться», — продовжив він.

Бомбити уже нема що, треба наземна операція

Проблема полягає в тому, що в Ірані зараз залишилося мало військових об’єктів доступні без наземного вторгнення, сказав колишній чиновник Трампа. Залишки балістичних ракет Тегерана «стають все важче і важче уразити, тому що ті, що залишилися, ймовірно, знаходяться в укріплених бункерах», — сказав співрозмовник. «Інакше їх би вже знищили».

Стратегія Тегерана, спрямована на те, що просто перечекати удари США, приносить певні дивіденди. Вона уже призвела до зростання цін на енергоносії та посилила політичний тиск на адміністрацію Трампа, щоб вирішити конфлікт та уникнути гніву розлючених виборців.

Перший чиновник хвилювався, що Трамп натрапить на стратегію, подібну до кампанії Ізраїлю з епізодичних військових ударів, спрямованих на стримування його супротивників на Близькому Сході, відомої як «косіння трави». Але це може призвести до того, що США зазнають незначних ударів по Ірану, а Тегеран отримає контроль над Ормузькою протокою, через яку проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти.

Трамп днями натякнув, що американські війська можуть завдати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, включаючи електростанції та водоочисні споруди, якщо іранські лідери не прискорять переговори.

Але він зазначив, що авіаудари не вразили іранські нафтові об’єкти, «хоча це найлегша ціль з усіх». Трамп сказав, що новому керівництву країни знадобляться майбутні доходи для фінансування відбудовних робіт.

«Досі немає чіткого плану щодо того, що буде далі», — заявив член Палати представників з питань закордонних справ Грегорі Мікс. «Американський народ заслуговує на більше, ніж розпливчасті заяви про успіх. Він заслуговує на комплексну стратегію, яка запобігатиме подальшій ескалації, захищатиме наші інтереси та буде спрямована на міцний шлях до миру».

