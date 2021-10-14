У передчутті третьої світової війни: у США опублікували карту “гарячих точок”

Найбільш імовірною причиною глобального конфлікту американські аналітики називають суперечку щодо Тайваню.

Військове вторгнення китайської армії на острів Тайвань, мешканці якого прагнуть проголосити незалежність, може перерости у протистояння між США та Китаєм. На думку аналітиків, така війна із застосування ядерної зброї стане найбільш руйнівною в історії і загрожуватиме існування всього людства.

Карту “гарячих точок”, з яких може початися третя світова війна опублікували на сайті американського видання The Sun.

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Як стверджують в описі до ілюстрації автори дослідження, офіційне проголошення незалежності Тайваню може стати поштовхом до глобального конфлікту. Стосунки між місцевою владою острова та материковим Китаєм — найгірші за останні 40 років, Пекін може розпочати вторгнення, щоб не допустити сепаратизму.

У ситуації з Тайванем Вашингтон проводив стратегію "стратегічної двозначності": переконував тайванські сили не проголошувати незалежність та стримував Пекін від захоплення острова силою.

Фото: the-sun.com

Однак, глобальний світовий військовий конфлікт може початися не тільки з боїв за острів Тайвань. “Гарячими точками” також залишаються Кашмір (спірний регіон між Індією і Китаєм), Ормузька протока, яка розташована в акваторіях Ірану і ОАЕ, небезпеку становить можливість обопільних бомбардувань КНДР і США ядерними ракетами.

Крім того, на думку авторів дослідження, третя світова війна може виникнути через конфлікт між Туреччиною і Сирією, а також після обміну ядерними ударами між Іраном та Ізраїлем.

Нагадаємо, раніше президентка Тайваню Цай Інвень відреагувала на пропозицію очільника Китаю Сі Цзіньпіна мирно приєднатися до КНР.

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