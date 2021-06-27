У передмісті Майамі збільшилася кількість загиблих на місці обвалу багатоповерхового житлового будинку

У передмісті Майамі збільшилася кількість загиблих на місці обвалу багатоповерхового житлового будинку

Досі залишається невідомою доля 158 осіб.

Кількість жертв обвалення будинку у Флориді зросла до п'яти.

Також на місці обвалу багатоповерхового житлового будинку в місті Серфсайд (штат Флорида) поширюється пожежа.

Про це повідомляє CNN.

Джерело поширення вогню не визначений, він знаходиться глибоко під завалами. Для його локалізації були викопані траншеї.

Досі залишається невідомою доля 158 осіб, які могли перебувати в будівлі у момент обвалення. Пошукові роботи тривають.

Відомо, що будівля завалилася в ніч на 24 червня. Поки невідомо, скільки людей знаходилося в будівлі в момент трагедії.

На місці обвалення за участю 80 бригад рятувальників ведуться масштабні пошуково-рятувальні роботи людей, що знаходилися в будинку. Їм вже вдалося витягти з-під завалів близько 35 осіб. Двох людей госпіталізували, їх стан — важкий. Ще близько 10 отримали медичну допомогу на місці.

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