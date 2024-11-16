У передмісті Парижа захоплено заручників: син ресторатора забарикадувався у закладі батька

Син власника піцерії "Л'Олів'є" у місті Іссі-ле-Муліно близько полудня суботи, 16 листопада, захопив заручників та забарикадувався у закладі свого батька. Він утримує щонайменше чотирьох осіб.

Про це пише BFMTV.

"Чоловік, озброєний ножем, замкнувся у ресторані свого батька", — повідомили у штаб-квартирі паризької поліції.

За інформацією журналістів, підозрюваний страждає на наркозалежність. Заручники, найімовірніше, є співробітниками піцерії, оскільки на момент захоплення в ресторані не було клієнтів.

У поліції не повідомили, які вимоги висуває підозрюваний, але уточнили, що він погрожує накласти на себе руки. У зв'язку з цим на місце подій викликали кваліфікованого переговорника.

Відомо, що підозрюваний раніше мав приводи до поліції, але не має судимостей.

Поліцейські машини та озброєні правоохоронці блокують прилеглі до ресторану квартали. Поліція оточила периметр безпеки навколо ресторану та перекрила рух автотранспорту.

Prise d'otages à Issy-les-Moulineaux, un homme serait retrancé dans un restaurant de Issy-les-Moulineaux, retenant avec lui plusieurs personnes.



Un périmètre de sécurité a été établi par la police. @CLPRESSFR pic.twitter.com/Y0EkxyI7uw — Clément Lanot (@ClementLanot) November 16, 2024

Нагадаємо, у США щонайменше 104 клієнти McDonald's захворіли і 34 госпіталізовані в результаті спалаху харчового отруєння кишковою паличкою. Як з'ясувалося, це пов'язано з цибулею, яку подавали у роял-чизбургерах.

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