У передмісті Рима горіла найбільша кіностудія Європи, на якій зняли зо три тисячі стрічок

Пожежа в Чінечітта, всесвітньо відомій, найбільшій кіностудії Європи в передмісті Рима.
Жертв і поранених вдалося уникнути. Повністю вигорів один з павільйонів і незважаючи на стрімку реакцію вогнеборців, знищені декорації Флоренції часів епохи Відродження, йдеться в ТСН.
В павільйонах Чинечітти зняли зо три тисячі стрічок, півсотні з них дістали оскарівські статуетки.
Ймовірніше за все пожежу спричинило коротке займання чи іскра, через сильну спеку в Римі останніми днями часто спалахує сухостій і сміттєзвалища.
А сильна злива зірвала евакуацію з окупованого Енергодара. Єдиний ґрунтовий шлях до Запоріжжя, який ще називають "Дорогою життя" розмило так, що проїхати там не можливо.
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