У передмісті Смоленська пролунали вибухи: РФ заявляє про роботу ППО

Росія / © ТСН.ua

У ніч проти 18 грудня в передмісті російського Смоленська було чутно серію вибухів. Російські джерела стверджують, що працювала протиповітряна оборона.

За даними пропагандистського Telegram-каналу SHOT, мешканці Смоленська повідомили про три–чотири вибухи, які було чути на півдні та південному сході міста близько 02:30. Зазначається, що гучні звуки нібито були пов’язані з роботою ППО.

Попередньо, за твердженням російських джерел, протиповітряна оборона знищувала українські безпілотники на підльоті до міста.

Офіційної інформації від влади РФ станом на цей момент немає. Дані про можливі руйнування або постраждалих не надходили.