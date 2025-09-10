У передмісті столиці Литви прогриміли вибухи: загорілися декілька вагонів поїзда

Вибух потяга з газом у Литві / © Associated Press

У середу, 10 вересня, гучні вибухи пролунали в передмісті столиці Литви Вільнюса після того, як кілька вагонів поїзда, завантажені зрідженим газом, загорілися.

Про це повідомило видання ABC News.

За даними місцевої пожежної служби, внаслідок інциденту одна людина постраждала.

Клуби диму від пожежі було видно з різних районів Вільнюса. Мешканцям району, де сталося НП, було запропоновано залишатися вдома.

Міністр внутрішніх справ Владиславас Кондратовічюс повідомив журналістам, що, за попередньою інформацією, «пожежа, найімовірніше, була спричинена порушенням умов безпеки на робочому місці, але всі версії розслідуються».

За словами поліції, вагони, що загорілися, належать польській компанії Orlen.

Як повідомила компанія в електронному листі, танкери перевозили скраплений газ з нафтопереробного заводу литовського підрозділу Orlen до терміналу LPG Baltoji Vokė у Вільнюсі.

За словами офіційних осіб, спершу сталася пожежа, а потім — вибух.

Термінал не належить литовському підрозділу Orlen, а логістичну операцію виконував підрядник, тому компанія співпрацює з владою для розслідування причини, заявила компанія.

«На цей момент немає підозр, що це результат навмисних дій», — додали в компанії.

Нагадаємо, на початку вересня у Литві було ухвалено рішення попереджати населення про небезпеку сиренами, якщо в повітрі буде зафіксовано безпілотник.