Поліція Польщі затримала двох чоловіків за наругу над прапором України: подробиці

У Перемишлі затримали двох осіб за зрив українського прапора з консульства.

У польському місті Перемишль поліція затримала двох місцевих мешканців за підозрою у зриві українського прапора з будівлі почесного консульства України. Інцидент стався у неділю, 26 жовтня.

Про це повідомила речниця поліції Перемишля Кароліна Ковалік у коментарі для «Укрінформу».

«У зв’язку з цією справою поліцейські встановили й затримали двох чоловіків — жителів Перемишля віком 21 і 23 роки. Матеріали у справі передано до Районної прокуратури в Перемишлі,» — зазначила Ковалік.

Затримані — двоє молодих чоловіків, 21 та 23 років, яким тепер доведеться відповідати перед Районною прокуратурою Перемишля за свої дії.

Нагадаємо, у Перемишлі на південному сході Польщі невідомі зірвали державний прапор на будівлі консульства України. Це вже шостий інцидент з наругою з українських державних символів за останні пів року.

Тоді український дипломат, посол України в Польщі Василь Боднар звернувся до польської поліції та МЗС з проханням розслідувати інцидент і притягнути винних до відповідальності. Він нагадав, що за польським законодавством наруга з національного прапора карається позбавленням волі до одного року.

Раніше ми писали про те, що в Білій Підляській польський політик і кандидат у президенти Ґжегож Браун у компанії молодого чоловіка зірвав прапор України, який висів на міській ратуші від лютого 2022 року як символ солідарності з Україною.

