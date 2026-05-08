Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
748
Час на прочитання
2 хв

У Пермі новий "вулкан", а Ростов у вогні: РФ зранку атакують "добрі" дрони, горить оборонка (відео)

Гучні вибухи лунають в різних регіонах Росії. Дрони атакували воєнні об’єкти у Ростові, Пермі.

Анастасія Павленко
Ростов вночі зазнав масованої атаки

Уночі та зрання у низці міст Росії лунали вибухи через атаку дронів.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про ситуацію.

Ростов-на-Дону

У ніч проти 8 травня російський Ростов-на-Дону зазнав масованої атаки, внаслідок якої у місті пошкоджені підприємства військово-промислового комплексу.

Журналісти російського видання Astra здійснили OSINT-аналіз відео з Ростова та дійшли висновку, що ракети та дрони влучили щонайменше у два підприємства.

«У Ростові-на-Дону після атаки спалахнула пожежа в районі заводу лакофарбових матеріалів „Емпілс“ та філії науково-технічного центру „Радар“, — йдеться у дописі.

Небо в Ростові після масованої атаки. Фото: соцмережі

«Емпілс» — це один із провідних хімічних та лакофарбових заводів півдня Росії, а акціонерне товариство «Науково-технічний центр „Радар“ займається розробкою та обслуговуванням комплексів спеціального призначення і тісно співпрацює з Міністерством оборони РФ.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар визнав, що в Ростові-на-Дону зафіксовані руйнування через атаку БПЛА та ракет, проте ураження військових заводів він проігнорував. Окрім Ростова, за його словами, уламки дронів спричинили руйнування в Таганрозі, Батайську та в Мясниковському районі.

Ростов — під атакою дронів / © Associated Press

Вибухи у Пермі

Місто Перм у Росії зазнало атаки безпілотників. За попередніми даними, цілями стали нафтопереробний завод (НПЗ) та лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС).

Перед вибухами в місті оголосили повітряну тривогу та запровадили план «Килим», який передбачає закриття неба. Місцеві жителі публікували кадри, на яких видно стовп диму над містом.

Ситуація у Чечні

Дрони атакують Грозний — столицю Чечні.

Про це повідомляють в соцмережі, зокрема опозиційний телеграм-канал NIYSO.

«Вітання Кадирову передають українські дрони, які прямо зараз атакують Грозний», — підтверджує атаку радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

