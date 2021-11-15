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У перших рядах — жінки і діти: білоруські силовики конвоювали біженців до переходу на кордоні з Польщею - відео

У перших рядах — жінки і діти: білоруські силовики конвоювали біженців до переходу на кордоні з Польщею - відео

Фото: Twitter/ podlaska Policja

Польські правоохоронці перебувають у повній готовності до можливого штурму кордону.

У понеділок, 15 листопада, білоруські силовики конвоювали мігрантів з їхнього табору на кордоні з Польщею до прикордонного переходу Кузниці. Попереду перед загородженням вишикували жінок та дітей.

Водночас, як повідомляє польська поліція, чоловіки становлять, безперечно, більшу частину натовпу.

Можливо, режим Лукашенка готує ще один штурм кордону.

“Служби режиму Лукашенка насамперед під прикордонну інфраструктуру Польщі направили жінок та дітей. Відразу за ними поставили журналістів”, - йдеться у повідомленні.

У міністерстві внутрішніх справ Польщі повідомили, що на прикордонному переході до Кузниці збирається все більше мігрантів. Орієнтовної кількості так званих “біженців” не вказують.

Нагадаємо, раніше мігранти з одного з таборів на кордоні з Польщею заявили, що білоруські військові силоміць перевезли їх до кордону Литви. Серед них, зокрема, молоді чоловіки, жінки, люди похилого віку і діти до 12 років, наймолодшому - п'ять місяців.

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