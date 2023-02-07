У Перу стався потужний зсув – десятки людей опинилися під землею (відео)

Смертоносний зсув сколихнув Перу через зливи.
На півдні Перу, у гірському місті Секоча, через зливи стався зсув ґрунту, відомо про 40 загиблих і 200 зруйнованих будинків.
Про це пише RPP.
Видання Aljazeera, з посиланням на місцеву владу, повідомляє про смерть щонайменше 15 людей та 20 травмованих. Ще двоє зникли безвісти, кількість жертв стихії може зрости.
Перуанська армія також розгорнула гелікоптери в регіоні, транспортуючи гуманітарну допомогу, питну воду та мішки з піском до місця надзвичайної ситуації.
Нагадаємо, за останніми даними, кількість жертв у Туреччині та Сирії внаслідок землетурусу збільшилася до понад 4200.
Вранці 7 лютого також стало відомо, що біля Курильських островів стався землетрус магнітудою 5,8.
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