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У Перу стався потужний зсув – десятки людей опинилися під землею (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1155
Час на прочитання
1 хв
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У Перу стався потужний зсув – десятки людей опинилися під землею (відео)

Смертоносний зсув сколихнув Перу через зливи.

На півдні Перу, у гірському місті Секоча, через зливи стався зсув ґрунту, відомо про 40 загиблих і 200 зруйнованих будинків.

Про це пише RPP.  

Видання Aljazeera, з посиланням на місцеву владу, повідомляє про смерть щонайменше 15 людей та 20 травмованих. Ще двоє зникли безвісти, кількість жертв стихії може зрости.

Перуанська армія також розгорнула гелікоптери в регіоні, транспортуючи гуманітарну допомогу, питну воду та мішки з піском до місця надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, за останніми даними, кількість жертв у Туреччині та Сирії внаслідок землетурусу збільшилася до понад 4200.

Вранці 7 лютого також стало відомо, що біля Курильських островів стався землетрус магнітудою 5,8.

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Дата публікації
Перегляди
1155
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