У Перу в прірву впав автобус з пасажирами: загинуло понад 20 людей

Водій не впорався з керуванням.

У Перу, у північно-західному департаменті П'юра, в прірву впав пасажирський автобус. У салоні транспртного засобу було 60 пасажирів. Щонайменше 25 людини загинули.

Про це повідомляють Xinhua та RPP.

Наразі кількість загиблих - це цифра, яка офіційно ot не підтверджена правоохоронними органами. Багато пасажирів зазнали травм. Усіх постраждалих госпіталізували до місцевих лікарень в Ель-Альто та Манкорі.

Аварія сталася, коли автобус компанії Q'orianka Tours Aguila Dorada, в якому перебували 60 людей, зірвався у прірву на крутій ділянці дороги, відомій під назвою "диявольська крива", - йдеться у матеріалі.

За попередньою версією, водій не впорався з керуванням у темну пору на 121-му кілометрі Панамериканського шосе з крутим ухилом. Поліція Перу займається розслідуванням ДТП.

Нагадаємо, в Єрусалимі стався теракт. Дитина відкрила вогонь по людях. Підліток вчинив стрілянину на місці археологічних розкопок у місті Давида. Двоє чоловіків отримали поранення.

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