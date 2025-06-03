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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
448
Час на прочитання
2 хв

У Перу вчені знайшли втрачені пам’ятки "людей хмарного лісу": що побачили дослідники

Для світової аудиторії ці знахідки дають рідкісний і інформативний погляд на колись квітучу культуру, яка залишається відносно малодослідженою в порівнянні з іншими доколумбовими суспільствами Південної Америки.

У Перу знайдено понад 100 невідомих споруд цивілізації Чачапоя

У Перу знайдено понад 100 невідомих споруд цивілізації Чачапоя / Фото: WMF

Команда дослідників виявила понад 100 раніше невідомих споруд у національному парку Ріо-Абісео в Перу, що пролило нове світло на масштаби людської діяльності в цьому регіоні. Ця знахідка зосереджена в Гран-Пахатені, об’єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пов’язаному з цивілізацією Чачапоя.

Про це пише Heritage Daily.

Робота, проведена Всесвітнім фондом пам’яток (WMF) з 2022 по 2024 рік, включала детальне сканування та картографування.

Експерти Хуан Пабло де ла Пуенте Брунке, виконавчий директор WMF в Перу, та Бенедикт де Монлаур, президент і генеральний директор WMF, підтвердили, що серед споруд є церемоніальні платформи та складна система доіспанських доріг, що з’єднують Гран-Пахатен з сусідніми місцями, такими як Ла-Плайя, Папаяс і Лос-Пінчудо.

Дослідники зазначили: «Це відкриття радикально розширює наше розуміння Гран-Пахатену і піднімає нові питання про роль цього місця у світі Чачапоя».

Монлаур наголосив на екологічній чутливості та технологічній інновації проєкту, додавши: «Хоча саме місце залишається недоступним для більшості, ці інструменти дозволять нам широко поширювати його історії за допомогою продуманого, імерсивного цифрового сторітелінгу».

Гран-Пахатен колись був частиною території, контрольованої чачапоя, яких іноді називають «людьми хмарного лісу». Відомі своїми міськими центрами, гробницями на скелях і терасовим землеробством, чачапоя в кінцевому підсумку були включені до складу Імперії Інків у XV столітті нашої ери.

Недавнє відкриття стало можливим завдяки використанню ручного сканування LiDAR, фотограмметрії та топографічного аналізу — методів, які дозволили дослідникам побачити крізь густий лісовий покрив, не порушуючи самого місця.

Ця подія важлива не тільки своїм масштабом, але й своїми наслідками. Вона демонструє потенціал неінвазивних технологій в археології та допомагає скласти ширше уявлення про вплив цивілізації чачапоя в регіоні.

Для світової аудиторії ці знахідки дають рідкісний і інформативний погляд на колись квітучу культуру, яка залишається відносно малодослідженою в порівнянні з іншими доколумбовими суспільствами Південної Америки.

Нагадаємо, у Перу археологи знайшли давнє поховання жінки з дзьобом тукана та пір’ям.

Дата публікації
Кількість переглядів
448
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