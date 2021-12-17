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У Петербурзі на суднобудівному заводі загорівся корвет “Проворний”: відео

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У Петербурзі на суднобудівному заводі загорівся корвет “Проворний”: відео

pixabay.com

Щонайменше чотири особи постраждали внаслідок пожежі, стан одного - важкий.

Увечері в п’ятницю, 17 грудня, на суднобудівному заводі “Північна верф” в російському місті Санкт-Петербурзі спалахнув військовий корвет “Проворний”, який після завершення його будівництва повинен був поповнити Тихоокеанський флот РФ.

Про це повідомляє видання 78.ru з посиланням на прес-службу місцевого МНС. 

Пожежа охопила понад 80 квадратних метрів приміщень судна, вогонь підбирається до відсіків, у яких можуть бути газові балони. 

Для ліквідації пожежі задіяли 89 рятувальники та 22 одиниці спецтехніки.

Як повідомляє місцеве видання “Фонтанка” з посиланням на джерела в оперативних службах, під час пожежі постраждали чотири особи, один з потерпілих госпіталізований у важкому стані.

У російському виданні “Коммерсантъ" зазначили, що після завершення будівництва корвет “Проворний” повинен був увійти до складу флотилії сил Тихоокеанського флоту ВМФ Росії з базуванням у Петропавловську-Камчатському. Передачу судна планували на кінець 2022 року.

Очевидці публікують у мережі відео з місця події, на яких видно, величезну хмару чорного диму та язики полум'я.

Нагадаємо, раніше у порту іранського міста Бендер-Аббас на півдні країни перекинувся корабель Військово-морського флоту Ірану Talayieh.

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