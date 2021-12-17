У Петербурзі на суднобудівному заводі загорівся корвет “Проворний”: відео

У Петербурзі на суднобудівному заводі загорівся корвет “Проворний”: відео

Щонайменше чотири особи постраждали внаслідок пожежі, стан одного - важкий.

Увечері в п’ятницю, 17 грудня, на суднобудівному заводі “Північна верф” в російському місті Санкт-Петербурзі спалахнув військовий корвет “Проворний”, який після завершення його будівництва повинен був поповнити Тихоокеанський флот РФ.

Про це повідомляє видання 78.ru з посиланням на прес-службу місцевого МНС.

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Пожежа охопила понад 80 квадратних метрів приміщень судна, вогонь підбирається до відсіків, у яких можуть бути газові балони.

Для ліквідації пожежі задіяли 89 рятувальники та 22 одиниці спецтехніки.

Як повідомляє місцеве видання “Фонтанка” з посиланням на джерела в оперативних службах, під час пожежі постраждали чотири особи, один з потерпілих госпіталізований у важкому стані.

У російському виданні “Коммерсантъ" зазначили, що після завершення будівництва корвет “Проворний” повинен був увійти до складу флотилії сил Тихоокеанського флоту ВМФ Росії з базуванням у Петропавловську-Камчатському. Передачу судна планували на кінець 2022 року.

Очевидці публікують у мережі відео з місця події, на яких видно, величезну хмару чорного диму та язики полум'я.

На питерском судостроительном заводе «Северная верфь» загорелось строящееся военное судно. Пострадали три человека, пишет ТАСС.



Горит ходовая рубка главного командного поста и башенно-мачтовая конструкция. По данным портала 78RU, внутри куча газовых баллонов, есть угроза взрыва https://t.co/yG3d28YCHx — Лентач (@oldLentach) December 17, 2021

Судостроительный завод «Северная верфь», Питер, вечер 17.12.21.

Прямо на стапелях горит ходовая рубка главного командного поста корвета "Проворный", строящегося для нужд Минобороны РФ.

Четыре человека пострадали, трое из них получили легкие повреждения, один в тяжелом состоянии. pic.twitter.com/6zieL5wyDZ — Vagabönd из Метавселенной (@Wild_Vagabond_) December 17, 2021

Нагадаємо, раніше у порту іранського міста Бендер-Аббас на півдні країни перекинувся корабель Військово-морського флоту Ірану Talayieh.

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