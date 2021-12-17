У Петербурзі на суднобудівному заводі загорівся корвет “Проворний”: відео

Щонайменше чотири особи постраждали внаслідок пожежі, стан одного - важкий.
Увечері в п’ятницю, 17 грудня, на суднобудівному заводі “Північна верф” в російському місті Санкт-Петербурзі спалахнув військовий корвет “Проворний”, який після завершення його будівництва повинен був поповнити Тихоокеанський флот РФ.
Про це повідомляє видання 78.ru з посиланням на прес-службу місцевого МНС.
Пожежа охопила понад 80 квадратних метрів приміщень судна, вогонь підбирається до відсіків, у яких можуть бути газові балони.
Для ліквідації пожежі задіяли 89 рятувальники та 22 одиниці спецтехніки.
Як повідомляє місцеве видання “Фонтанка” з посиланням на джерела в оперативних службах, під час пожежі постраждали чотири особи, один з потерпілих госпіталізований у важкому стані.
Очевидці публікують у мережі відео з місця події, на яких видно, величезну хмару чорного диму та язики полум'я.
На питерском судостроительном заводе «Северная верфь» загорелось строящееся военное судно. Пострадали три человека, пишет ТАСС.— Лентач (@oldLentach) December 17, 2021
Горит ходовая рубка главного командного поста и башенно-мачтовая конструкция. По данным портала 78RU, внутри куча газовых баллонов, есть угроза взрыва https://t.co/yG3d28YCHx
Судостроительный завод «Северная верфь», Питер, вечер 17.12.21.— Vagabönd из Метавселенной (@Wild_Vagabond_) December 17, 2021
Прямо на стапелях горит ходовая рубка главного командного поста корвета "Проворный", строящегося для нужд Минобороны РФ.
Четыре человека пострадали, трое из них получили легкие повреждения, один в тяжелом состоянии. pic.twitter.com/6zieL5wyDZ
Нагадаємо, раніше у порту іранського міста Бендер-Аббас на півдні країни перекинувся корабель Військово-морського флоту Ірану Talayieh.
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