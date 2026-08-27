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У Петербурзі підірвали авто з підполковником армії РФ: перші деталі і фото
За словами очевидців, через вибух в авто підполковнику та його дружині відірвало ноги.
У Санкт-Петербурзі 27 серпня здетонувавла саморобна вибухівка у кросовері Geely. Внаслідок вибуху загинув підполковник російської армії, а його дружина потрапила до реанімації.
Про це повідомили російські медіа, телеграм-канали та український волонтер Сергій Стерненко.
Інцидент стався близько 10:00 у мікрорайоні Слов’янка в Шушарах. Автомобіль вибухнув на Колпінському шосе біля будинку 24к4, неподалік магазину «Магніт».
За попередніми даними, водій завів кросовер Geely та від’їхав від будинку на кілька метрів. Коли машина почала рухатися, у ній спрацював саморобний вибуховий пристрій. У салоні перебували підполковник та його дружина.
Чоловік загинув на місці. Його дружина вижила, однак перебуває в реанімації. Внаслідок вибуху обом відірвало ноги.
Нагадаємо, 5 серпня в Росії внаслідок підриву автомобіля тяжко постраждав гендиректор «Уралдронзаводу» Володимир Ткачук, який керує виробництвом ударних FPV-дронів «Упир». Він потрапив до реанімації у важкому стані.