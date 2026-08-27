У Петербурзі підірвали авто з підполковником армії РФ: перші деталі і фото

Фото з місця вибуху авто з російським підполковником у Санкт-Петербурзі / © російські телеграм-канали

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У Санкт-Петербурзі 27 серпня здетонувавла саморобна вибухівка у кросовері Geely. Внаслідок вибуху загинув підполковник російської армії, а його дружина потрапила до реанімації.

Про це повідомили російські медіа, телеграм-канали та український волонтер Сергій Стерненко.

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Інцидент стався близько 10:00 у мікрорайоні Слов’янка в Шушарах. Автомобіль вибухнув на Колпінському шосе біля будинку 24к4, неподалік магазину «Магніт».

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За попередніми даними, водій завів кросовер Geely та від’їхав від будинку на кілька метрів. Коли машина почала рухатися, у ній спрацював саморобний вибуховий пристрій. У салоні перебували підполковник та його дружина.

Чоловік загинув на місці. Його дружина вижила, однак перебуває в реанімації. Внаслідок вибуху обом відірвало ноги.

Фото з місця вибуху авто з російським підполковником у Санкт-Петербурзі / © російські телеграм-канали

Фото з місця вибуху авто з російським підполковником у Санкт-Петербурзі / © російські телеграм-канали

Нагадаємо, 5 серпня в Росії внаслідок підриву автомобіля тяжко постраждав гендиректор «Уралдронзаводу» Володимир Ткачук, який керує виробництвом ударних FPV-дронів «Упир». Він потрапив до реанімації у важкому стані.

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