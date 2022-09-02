У Петербурзі провели обшуки в активістів “Партії мертвих”: у чому їх звинувачують

Учасники російського художньо-політичного проекту, які проводили свої акції на цвинтарях, протестували, зокрема, і проти воєнних дій в Україні.

У четвер, 1 вересня, російські правоохоронці провели обшуки в активістів художньо-політичного проекту “Партія мертвих” у Санкт-Петербурзі.

Як повідомляє видання “Фонтанка”, слідчі заходи пов'язані з кримінальною справою про образу почуттів віруючих.

Учасники цього проекту проводять перформанси, приховуючи обличчя масками у вигляді черепів. Активісти протестували, зокрема, і проти воєнних дій в Україні. Слідство вважає злочином акції на військових похованнях та міських цвинтарях.

Поліцейські прийшли з обшуком до активістки “Партії мертвих” Христини Бубенцової. З дому дівчини винесли техніку, її саму відвезли до Головного слідчого управління СК РФ.

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Обшуки також пройшли у неназваного чоловіка у селищі Сіверському, а також у засновника руху Максима Євстропова та у керівників майстерні "ДК Рози", де проходили заходи партії.

Засновник “Партії мертвих” художник Максим Євстропов виїхав із Росії до Грузії одразу після початку вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше житель Підмосков'я прийшов до поліції, щоб написати донос на самого себе. Чоловік заявив, що він не підтримує війни Росії проти України і хоче у цьому зізнатись.

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