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У Петербурзі рейсовий автобус із пасажирами злетів з моста у річку Мойку: відео

У Петербурзі рейсовий автобус із пасажирами злетів з моста у річку Мойку: відео

Рейсовий автобус у Санкт-Петербурзі злетів з моста у воду / Фото: скриншот з відео

Щонайменше троє пасажирів автобуса загинули.

У п’ятницю, 10 травня, в російському місті Санкт-Петербурзі водій рейсового автобуса із пасажирами при повороті на Поцілунків міст не впорався з керуванням та злетів у річку Мойку. 

Відео інциденту публікують місцеві Telegram-канали.

На опублікованих кадрах видно, що під час повороту автобус розвернуло, він зіткнувся з легковим автомобілем та пробив огорожу моста. Впавши у воду річки Мойки, автобус із пасажирами швидко затонув. 

На місці інциденту працювали співробітники МНС та медики швидкої допомоги. 

За інформацією місцевого видання “Фонтанка”, троє пасажирів автобуса загинули, ще четверо перебувають в стані клінічної смерті. Загалом у салоні було 15 людей.

Проти водія автобуса порушено кримінальну справу.

У Петербурзі рейсовий автобус із пасажирами злетів з моста у річку Мойку

У Петербурзі рейсовий автобус із пасажирами злетів з моста у річку Мойку

Нагадаємо, раніше у російському місті Санкт-Петербурзі в аеропорту Пулково вантажівка пошкодила крило пасажирського літака, який повинен був вилетіти до Новосибірська.

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