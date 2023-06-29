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У Петербурзі росіянка з криками "Слава Україні!" намагалась спалити банк: виконувала "завдання ФСБ"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Петербурзі росіянка з криками "Слава Україні!" намагалась спалити банк: виконувала "завдання ФСБ"

У Росії жінка хотіла спалити банк / Фото: Baza

Пенсіонерку затримали після невдалої спроби підпалити банк.

У Санкт-Петербурзі, Росія, 66-річна жінка з криками "Слава Україні" намагалась підпалити приміщення банку. Коли її затримала поліція, то росіянка заявила, що "виконувала завдання ФСБ". 

Про це пише пропагандистський телеграм-канал Baza

Росіянка прийшла до відділення "Сбербанку" з двома пляшками бензину. Вона розлила пальне у приміщенні банку та з криками "Слава Україні" підпалила заклад. Після цього працівники установи ліквідували пожежу та викликали поліцію. 

Росіянка розповіла, що нібито у середині червня до неї зателефонували "працівники банку" та запропонували перевести гроші на безпечний рахунок, що жінка і зробила. Після цього вона втратила кошти. 

Затримали росіянку, яка намагалась спалити банк / © t.me/bazabazon
Затримали росіянку, яка намагалась спалити банк / Фото: t.me/bazabazon

Проте на цьому все не закінчилось: до неї нібито зателефонував працівник ФСБ та звинуватив у фінансуванні ЗСУ. Він запропонував росіянці підпалити банк, бо це нібито б допомогло знайти аферистів, що жінка і зробила. 

Нагадаємо, російська Держдума ухвалила в першому читанні законопроєкт про обов'язкову “суспільно-корисну працю” для школярів.

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Дата публікації
Перегляди
758
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