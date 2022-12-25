У Петербурзі водій возив на даху машини труп з наркотиками у кишені (фото)

Росіянин, який перебував за кермом, був настільки п’яним, що не міг пригадати всіх обставин ДТП.

У “культурній столиці” Російської Федерації місті Санкт-Петербурзі водій у стані сильного алкогольного сп'яніння здійснив наїзд на пішохода, якого від удару підкинуло на дах автомобіля. Там загиблий і лежав, зачепившись за елементи кузова.

Про це повідомляє Telegram-канал “Бушующий мир”, опублікувавши відповідні фото.

Автомобіль із трупом на даху виявила поліція, відновивши обставини ДТП, які 32-річний власник автотранспорту заледве пам’ятав.

Як виявилося, після наїзду на пішохода водій не зауважив присутності його тіла на даху і ще тривалий час їздив нічними вулицями міста. Поблизу Морського порту він припаркував машину і спокійно пішов додому спати.

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Слідчо-оперативна група, яка працювала на місці події, знайшла у кишенях загиблого 39-річного чоловіка пакет із марихуаною.

Нагадаємо, торік у Ленінградській області Росії на трасі "Сортавала" сталася аварія. Внаслідок сильного зіткнення з багажника автівки вивалилось понівечене тіло мертвого чоловіка, якого очевидно вбили ще задовго до самої аварії.

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