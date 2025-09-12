- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 2098
- Час на прочитання
- 1 хв
У Петербурзі — вибухи: в аеропорту затримуються десятки рейсів (відео)
Атака безпілотників на Петербург спричинила вибухи та хаос в аеропорту «Пулково».
Росіяни у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області РФ заявили про вибухи вранці 12 вересня. В аеропорту «Пулково» затримані та скасовані десятки рейсів.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Жителі Ленінградської області та Петербурга чули вибухи та повідомили про одну з наймасовіших атак безпілотників на регіон від початку повномасштабної війни проти України.
У петербурзькому аеропорту «Пулково» через дронову затримано 28 рейсів, скасовано — 13, на запасні аеродроми пішли 11 літаків.
Нагадаємо, цієї ж ночі безпілотники атакували найбільший російський нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградській області. На одному з суден спалахнула пожежа. Влада стверджує, що пожежу в порту було ліквідовано без загрози розливу нафти.
Міноборони РФ заявило, що їхні сили ППО вночі збили 221 начебто український безпілотник над різними регіонами.