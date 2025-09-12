ТСН у соціальних мережах

2098
1 хв

У Петербурзі — вибухи: в аеропорту затримуються десятки рейсів (відео)

Атака безпілотників на Петербург спричинила вибухи та хаос в аеропорту «Пулково».

Ірина Лаб'як
Дронова атака

Дронова атака / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Росіяни у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області РФ заявили про вибухи вранці 12 вересня. В аеропорту «Пулково» затримані та скасовані десятки рейсів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Жителі Ленінградської області та Петербурга чули вибухи та повідомили про одну з наймасовіших атак безпілотників на регіон від початку повномасштабної війни проти України.

У петербурзькому аеропорту «Пулково» через дронову затримано 28 рейсів, скасовано — 13, на запасні аеродроми пішли 11 літаків.

Нагадаємо, цієї ж ночі безпілотники атакували найбільший російський нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградській області. На одному з суден спалахнула пожежа. Влада стверджує, що пожежу в порту було ліквідовано без загрози розливу нафти.

Міноборони РФ заявило, що їхні сили ППО вночі збили 221 начебто український безпілотник над різними регіонами.

