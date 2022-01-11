У Pfizer заявили, що двох доз її COVID-вакцини "недостатньо" для захисту від "Омікрона"

У Pfizer заявили, що двох доз її COVID-вакцини "недостатньо" для захисту від "Омікрона"

Водночас у Pfizer зауважили, що наразі невідомо, як довго бустерна доза може забезпечувати захист від "Омікрона".

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що дві дози розробленої фармкомпанією вакцини проти COVID-19 можуть не забезпечувати надійного захисту від нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Відповідне твердження він озвучив у понеділок, 10 січня, повідомляє CNBC.

"Двох доз недостатньо для "Омікрона", - висловився Бурла, наголосивши на важливості бустерної дози. - Третя доза нинішньої вакцини забезпечує непоганий захист від смерті та пристойний захист від госпіталізацій".

За словами очільника Pfizer, "Омікрон" є більш небезпечним за попередні варіанти, оскільки має десятки мутацій і може частково обійти захист, що забезпечується двома щепленням Pfizer.

Водночас він зауважив, що наразі незрозуміло, як довго бустерна доза забезпечуватиме захист від коронавірусу. "Питання у тому, як довго зберігається захист після третьої дози", - вказав Бурла.

Дослідники з Великої Британії раніше інформували, що дві дози вакцин Pfizer або Moderna лише приблизно на 10% ефективні для запобігання зараженню "Омікроном" через 20 тижнів після другого щеплення.

Водночас бустерна доза на 75% ефективна для запобігання симптоматичній інфекції та на 88% ефективна для запобігання госпіталізації.

Нагадаємо, що вакцина проти штаму коронавірусу "Омікрон" від Pfizer з’явиться вже навесні цього року. Компанія готова надати препарат державам у разі потреби.

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