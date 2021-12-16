У Підмосков'ї 11-річна дівчинка провалилася в яму з окропом дорогою до школи: дитина в лікарні

У Підмосков'ї 11-річна дівчинка провалилася в яму з окропом дорогою до школи: дитина в лікарні

Дитина не помітила порожнину в землі, яка була в снігу.

У Росії в Підмосков'ї школярка провалилася в яму з окропом на вулиці та отримала опіки ніг.

Про це пише Telegram-канал Mash.

Постраждалою є 11-річна дівчинка. Telegram-канал не вказує її прізвища, лише ім'я - Катя.

Зазначається, що дитина йшла вранці до школи і не побачила порожнини у землі, яку замело снігом.

Дівчинку госпіталізували. Медики діагностували у неї опіки ніг до колін.

У прокуратурі Московської області підтвердили факт інциденту і уточнили, що все сталося у четвер вранці. Наразі всі деталі встановлюються.

"Під час перевірки, проведення якої доручено Оріхово-Зуївській міській прокуратурі, будуть встановлені обставини та причини події, дана оцінка виконання вимог федерального законодавства, у тому числі у сфері житлово-комунального господарства", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у Росії в дитячому центрі Красноярська під час спуску з гірки на надувному батуті навколо шиї трирічної дівчинки обмотався канат, який ледь не задушив її. Все сталося на очах мами дитини, яка знімала відео.

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