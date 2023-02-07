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У Підмосков'ї 11-річна школярка порізала однокласницю кухонним ножем, дитина в реанімації

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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У Підмосков'ї 11-річна школярка порізала однокласницю кухонним ножем, дитина в реанімації

Фото: pixabay.com

Між неповнолітніми дівчатами стався конфлікт.

У Хімках Московської області 11-річна дівчинка порізала однокласницю кухонним ножем у вбиральні ліцею №10, який принесла з дому.   

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Зазначається, що постраждала дитина в реанімації з множинними колото-різаними пораненнями голови, грудей та рук.

За даними Mash, у дівчаток стався конфлікт, вони пішли до туалету, де все й сталося.

Після того, неповнолітня нападниця повернулася до аудиторії і абсолютно спокійно заявила всьому класу: "Я вбила Соню".

Нагадаємо, у Москві двоє школярів потрапили до реанімації з ресторану "Вкусно – и точка".

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Дата публікації
Перегляди
410
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