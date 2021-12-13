У Підмосков'ї 18-річний юнак влаштував вибух на території монастиря: багато постраждалих (фото, відео)

Вибух на території жіночого монастиря у Серпухові міг статися через особистий конфлікт.

У Росії в Серпухівському жіночому монастирі 13 грудня стався вибух. Його підозрюють влаштував 18-річний хлопець.

Про це повідомляють росЗМІ, тамтешні екстрені служби та підтверджують у прокуратурі.

Відомо, що вибухівка спрацювала у православній гімназії при Введенському Владичному жіночому монастирі в Серпухові близько 08:00 ранку.

Зазначається, шо вибух влаштував 18-річний юнак. За даними росЗМІ, це начебто випускник церковно-приходської школи при обителі. Спершу повідомлялося, що постраждали двоє людей — сам підривник та 15-річний підліток.

Але як повідомив згодом російський "Інтерфакс", кількість постраждалих збільшилася до п'яти осіб, які є неповнолітніми. У постраждалих осколкові та мінно-вибухові травми. Натомість ТАСС пише про 8 потерпілих.

Нападник, за інформацією росЗМІ, спочатку сидів на сходинці з мачете в руках. Вже після вибуху він нібито намагався заповзти до монастиря.

"За попередньою інформацією, мотивом злочину стала ненависть підозрюваного до педагогів школи та черниць на тлі особистих неприязних стосунків", - пишуть ЗМІ з посиланням на джерело.

У правоохоронних органах теж кажуть, що причиною підриву саморобної вибухівки міг стати конфлікт колишнього вихованця з гімназією.

"За попередньою інформацією, причиною став конфлікт, який колись був у випускника цієї гімназії з іншими вихованцями та вчителями. Можливо, таким чином він вирішив помститися. Чи справді там був конфлікт, буде встановлено під час слідства", - сказало джерело ТАСС.

Мотиви вчинку наразі точно невідомі, всі обставини з'ясовуються. На місце інциденту виїхали слідчі.