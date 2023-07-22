У Підмосковʼї чоловік захопив маєток, в якому проживав Янукович, та відстрілюється від поліції

Чоловік відстрілюється від поліції та вигукує гасла, щоб він збирається "йти на Кремль".

У Росії озброєний чоловік у військовій формі забарикадувався в одному з будинків в елітному селищі "Шервуд", що біля Москви, та відмовляється здатись поліції.

Про це інформують російські пропагандистські медіа.

Повідомляється, що будинок захопив 36-річний В’ячеслав Черненко, який є мешканцем Красноярська. Чоловік до Москви приїхав нещодавно і адресу котеджу взнав через оголошення про продаж.

За інформацією місцевих ЗМІ, чоловік захопив той маєток, в якому проживав колишній президент-втікач Віктор Янукович.

Голова міського округу Тетяна Вітушева підтвердила, що будинок площею понад 1 тисяча квадратних метрів в елітному котеджному містечку раніше виставили на продаж. Власниця будинку розповіла, що перебуває зараз за кордоном і не знає чоловіка, який вдерся в її оселю, додала чиновниця.

Чоловік відмовляється здатися правоохоронцям, відстрілюється від них та вигукує гасла, щоб він збирається "йти на Кремль".

Наразі правоохоронці готують штурм захопленого маєтка.

Захоплення котеджу у Підмосковʼї

ахоплення котеджу у Підмосковʼї

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російське керівництво готується тиснути на своїх "ура-патріотів", яких звинувачують у "дискредитації політичного керівництва, дезорганізації міністерства оборони й армії та деморалізації населення".

Крім того, ми раніше інформували, що затримання російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) може свідчити про те, що групи впливу в Кремлі перейшли до активної фази внутрішнього протистояння.

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