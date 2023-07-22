У Підмосковʼї чоловік захопив маєток, в якому проживав Янукович, та відстрілюється від поліції

Чоловік відстрілюється від поліції та вигукує гасла, щоб він збирається "йти на Кремль".
У Росії озброєний чоловік у військовій формі забарикадувався в одному з будинків в елітному селищі "Шервуд", що біля Москви, та відмовляється здатись поліції.
Про це інформують російські пропагандистські медіа.
Повідомляється, що будинок захопив 36-річний В’ячеслав Черненко, який є мешканцем Красноярська. Чоловік до Москви приїхав нещодавно і адресу котеджу взнав через оголошення про продаж.
За інформацією місцевих ЗМІ, чоловік захопив той маєток, в якому проживав колишній президент-втікач Віктор Янукович.
Голова міського округу Тетяна Вітушева підтвердила, що будинок площею понад 1 тисяча квадратних метрів в елітному котеджному містечку раніше виставили на продаж. Власниця будинку розповіла, що перебуває зараз за кордоном і не знає чоловіка, який вдерся в її оселю, додала чиновниця.
Чоловік відмовляється здатися правоохоронцям, відстрілюється від них та вигукує гасла, щоб він збирається "йти на Кремль".
Наразі правоохоронці готують штурм захопленого маєтка.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російське керівництво готується тиснути на своїх "ура-патріотів", яких звинувачують у "дискредитації політичного керівництва, дезорганізації міністерства оборони й армії та деморалізації населення".
Крім того, ми раніше інформували, що затримання російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) може свідчити про те, що групи впливу в Кремлі перейшли до активної фази внутрішнього протистояння.
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