У Підмосков'ї диверсанти проникли на аеродром, де стоять "літаки судного дня", та підірвали судна

На аеродромі базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" та спеціальні літаки.

На аеродромі "Чкаловський", що у Підмосков'ї, 18 вересня невідомі поклали вибухівку під літаки АН-148, ІЛ-20 та вертоліт МІ-28Н, внаслідок вибухи вони отримали суттєві пошкодження.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

За фактор "диверсія" група слідчого комітету рф розслідує обставини пригоди.

"Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах - на аеродромі базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" та спеціальні літаки (літаки-розвідники)", - сказано у повідмоленні.

За даними розвідки, невідомі особи заклали вибухівку та підірвали літаки АН-148 та ІЛ-20 (обидва відносяться до 354 авіаполку спеціального призначення), а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю.

"Пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один АН-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження", - зазначають у ГУР.

Військовий аеродром "Чкаловський" / Фото: ГУР Міноборони

Каральними органами рф проводяться заходи з пошуку диверсантів та обмеження поширення в місцевих ЗМІ інформації про подію.

Нагадаємо, у середу, 20 вересня, у РФ впав винищувач-бомбардувальник Су-34.

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