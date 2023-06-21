У Підмосков'ї горить цех з виробництва палет: вогонь перекинувся на сусідні склади

У підмосковному Волоколамську горить цех з виробництва палет.

Про це повідомляє МНС Росії.

Вогнеборці МНС Росії гасять пожежу в Московській області

Горить одноповерховий цех із виробництва дерев'яних палет. Попередня площа пожежі – 6000 кв.м.

Палають піддони на території підприємства «ПаллетТрейд».

Заграва від вогню видно за кілька кілометрів.

Даних щодо постраждалих немає. Оперативні служби працюють дома. Попередня причина НП – коротке замикання.

У РФ горить цех / Фото: ГУ МНС Росії

Вогонь перекинувся на сусідні склади.

Нагадаємо, що на території військового госпіталю в окупованому армією РФ Брянську вдень 18 червня спалахнула потужна пожежа, яку видно за кілька кілометрів.

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