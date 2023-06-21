У Підмосков'ї горить цех з виробництва палет: вогонь перекинувся на сусідні склади

У підмосковному Волоколамську горить цех з виробництва палет.
Про це повідомляє МНС Росії.
Вогнеборці МНС Росії гасять пожежу в Московській області
Горить одноповерховий цех із виробництва дерев'яних палет. Попередня площа пожежі – 6000 кв.м.
Палають піддони на території підприємства «ПаллетТрейд».
Заграва від вогню видно за кілька кілометрів.
Даних щодо постраждалих немає. Оперативні служби працюють дома. Попередня причина НП – коротке замикання.
Вогонь перекинувся на сусідні склади.
Нагадаємо, що на території військового госпіталю в окупованому армією РФ Брянську вдень 18 червня спалахнула потужна пожежа, яку видно за кілька кілометрів.
Читайте також:
- Повітряна тривога: у ЗСУ попереджають про можливі запуски ракет
- Мобілізація в Україні: що загрожує чоловікам, які виїхали з України під час призову
- Армія РФ завдала ракетного удару по Херсону: згоріли 10 автобусів, є пошкодження будинків